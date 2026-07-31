Российского посла вызвали в МИД Польши Туск: МИД Польши вызвал посла РФ из-за упавшего на территории страны объекта

Москва31 июл Вести.Посла России Георгия Михно вызвали в МИД Польши из-за произошедшего накануне инцидента с объектом, упавшим на юго-востоке страны. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Объект, который власти Польши идентифицировали как "российская ракета X-101", упал в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства. Инцидент произошел около 03.40 (04.40 мск) 30 июля. Сам Туск позже выразил уверенность, что Польша не была целью этой ракеты.

Сегодня польское министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с инцидентом с ракетой, которая упала вчера на польской территории написал Туск в соцсети X

Пострадавших в результате инцидента не было.