В инциденте с падением неизвестного объекта в Польше пострадавших нет

В результате падения неизвестного объекта на юго-востоке Польши пострадавших нет В инциденте с падением неизвестного объекта в Польше пострадавших нет

Москва30 июл Вести.Полиция не получала сведений о пострадавших в результате падения неизвестного объекта в Люблинском воеводстве на юго-востоке Польши. Об этом сообщает TVP Info.

Инцидент произошел около 03.40 (04.40 мск) 30 июля, когда в воздушное пространство Польши влетел указанный объект. Около 5.00 по местному времени он упал в районе населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства, оставив воронку диаметром 10 метров.

Самая важная информация на этот момент – это то, что в результате инцидента никто не пострадал. Мы не получали сообщений о том, что кто-либо был ранен заявили правоохранители

Ранее сообщалось, что в воздух поднялись дежурные военные самолеты Польши.