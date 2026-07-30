Москва30 июлВести.Полиция не получала сведений о пострадавших в результате падения неизвестного объекта в Люблинском воеводстве на юго-востоке Польши. Об этом сообщает TVP Info.
Инцидент произошел около 03.40 (04.40 мск) 30 июля, когда в воздушное пространство Польши влетел указанный объект. Около 5.00 по местному времени он упал в районе населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства, оставив воронку диаметром 10 метров.
Самая важная информация на этот момент – это то, что в результате инцидента никто не пострадал. Мы не получали сообщений о том, что кто-либо был ранензаявили правоохранители
Ранее сообщалось, что в воздух поднялись дежурные военные самолеты Польши.