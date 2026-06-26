Москва26 июнВести.В результате падения легкомоторного самолета на взлетное поле аэродрома Бемово в Варшаве погибли пилот и пассажир. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Находившийся на взлетном поле еще один сотрудник аэропорта получил ранения.
Как уточняется, инцидент произошел при попытке посадить самолет, который после удара о землю полностью сгорел. Тип самолета не называется.
Причины катастрофы выясняются.
23 июня небольшой винтовой самолет разбился у аэродрома в федеральной земле Гессен в центральной Германии. Находившиеся на борту два человека погибли.