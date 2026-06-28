AFP: при крушении самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек

11 человек погибли при крушении самолета на северо-востоке Франции AFP: при крушении самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек

Москва28 июн Вести.В результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции погибли 11 человек, сообщает AFP со ссылкой на префектуру.

Как уточняет издание Est républicain, среди них пять инструкторов, пять любителей и пилот.

Утром в воскресенье, 28 июня, телеканал France 3 сообщил, что на северо-востоке Франции потерпел крушение небольшой гражданский самолет с пассажирами. По данным канала, возможен взрыв судна.

Уточняется, что модель самолета, потерпевшего крушение, – Pilatus PС6/B2-H4.

Полиция департамента просит граждан "категорически избегать" района, где произошла авиакатастрофа.