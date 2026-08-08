Четыре человека погибли при крушении вертолета в Рио-де-Жанейро G1: четыре человека стали жертвами крушения вертолета в Рио-де-Жанейро

Москва8 авг Вести.Крушение вертолета в национальном парке Тижука на юге Рио-де-Жанейро унесло жизни четырех человек. Об этом сообщил портал G1.

Трагедия произошла в районе Виста-Шинеза. Крушение потерпел вертолет Robinson R44. Экипаж авиационного подразделения спасателей обнаружил его обломки, они были в труднодоступной лесистой местности на склоне.

Жертвами стали три женщины и пилот говорится в публикации

Уточняется, что после падения вертолет взорвался, поэтому тела жертв сильно обгорели и их личности пока не установлены. Спасатели исследуют район крушения, чтобы исключить наличие других погибших и пострадавших.