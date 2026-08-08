Москва8 авгВести.Крушение вертолета в национальном парке Тижука на юге Рио-де-Жанейро унесло жизни четырех человек. Об этом сообщил портал G1.
Трагедия произошла в районе Виста-Шинеза. Крушение потерпел вертолет Robinson R44. Экипаж авиационного подразделения спасателей обнаружил его обломки, они были в труднодоступной лесистой местности на склоне.
Жертвами стали три женщины и пилотговорится в публикации
Уточняется, что после падения вертолет взорвался, поэтому тела жертв сильно обгорели и их личности пока не установлены. Спасатели исследуют район крушения, чтобы исключить наличие других погибших и пострадавших.