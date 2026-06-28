Стала известна причина крушения самолета с парашютистами во Франции Крушение самолета во Франции с 11 погибшими произошло из-за неисправности

Москва28 июн Вести.Легкомоторный самолет с парашютистами разбился во Франции, по предварительной версии, из-за технической неисправности, заявил в эфире телеканала BFMTV префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги.

Самолет с парашютистами упал в воскресенье в коммуне Томблен департамента Мерт и Мозель на северо-востоке Франции. Агентство AFP сообщало об 11 погибших.

Техническая неисправность стала причиной крушения самолета сказал префект

Как сообщил Сеги, "воздушное судно упало вертикально".

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что среди погибших при крушении могли быть медики, готовившиеся к первому парашютному прыжку. Официальных подтверждений этих данных нет: префект воздержался от комментариев, но отметил, что на аэродроме Нанси-Эссэ присутствуют родные и близкие пассажиров разбившегося борта.