L'Est Républicain: три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции

Трое пассажиров смогли выпрыгнуть из падающего самолета во Франции L'Est Républicain: три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции

Москва28 июн Вести.Во Франции произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали 11 человек. Как сообщает газета L'Est Républicain, перед падением воздушного судна трое находившихся на борту выпрыгнули из самолета. Инцидент случился около 11:00 по местному времени (12:00 мск).

По информации издания, погибшие — это медсестры из Нанси, для которых этот полет должен был стать ритуалом посвящения и их первым прыжком с парашютом. В районе падения лайнера также зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Местная прокуратура уже начала расследование. По данным префектуры департамента, предварительной причиной крушения названа техническая неисправность самолета.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности обстоятельств трагедии уточняются.