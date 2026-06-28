Гражданский самолет разбился во Франции, есть жертвы и риск взрыва

На северо-востоке Франции разбился самолет, есть жертвы Гражданский самолет разбился во Франции, есть жертвы и риск взрыва

Москва28 июн Вести.В Томблене на северо-востоке Франции утром 28 июня потерпел крушение небольшой гражданский самолет с пассажирами, сообщает телеканал France 3.

В катастрофе погибли несколько человек, точное число не называется. Телеканал отмечает, что возможен взрыв самолета.

Считается, что число жертв очень велико, а риск взрыва самолета значителен. Две бригады скорой помощи покинули место происшествия с включенными проблесковыми маячками говорится на сайте телеканала

Полиция департамента просит граждан "категорически избегать" района, где упал самолет.