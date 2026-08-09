К западу от немецкого Гамбурга разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение к западу от Гамбурга К западу от немецкого Гамбурга разбился легкомоторный самолет

Москва9 авг Вести.В районе спортивного аэродрома Утерзен/Хайст, находящегося к западу от немецкого Гамбурга, потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местных правоохранителей.

Самолет упал в поле рядом с аэродромом Утерзен/Хайст говорится в публикации агентства

На месте падения самолета работают полицейские и пожарные расчеты. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Ряд СМИ сообщает о гибели пилота, однако в полиции от комментариев воздержались.

Две недели назад самолет рухнул на жилой дом в городе Гандеркезее, что в Нижней Саксонии. Удар пришелся на чердак, и жертвой авиакатастрофы стал мужчина.