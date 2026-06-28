В Ленинградской области у аэродрома Сельцо разбился сверхлегкий самолет Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Ленинградской области

Москва28 июн Вести.Следователи Западного МСУТ СК России выехали на место падения сверхлегкого самолета в Ленинградской области. Инцидент произошел в районе аэродрома Сельцо в Волосовском районе 28 июня. Об этом ведомство сообщило на платформе MAX.

Количество пострадавших в результате инцидента уточняется.

По предварительным данным, 28 июня 2026 года в районе аэродрома Сельцо потерпел крушение сверхлегкий самолет. Количество пострадавших выясняется говорится в публикации

В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия.