Южная транспортная прокуратура показала кадры с места ЧП в Волгоградской области

Опубликованы кадры с места жесткой посадки самолета в Волгоградской области Южная транспортная прокуратура показала кадры с места ЧП в Волгоградской области

Москва13 июн Вести.Южная транспортная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области.

Инцидент произошел сегодня в районе хутора Алешкин Чернышковского района 13 июня.

Воздушное судно совершило жесткую посадку. В результате ЧП есть пострадавший. Его состояние не уточняется.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.