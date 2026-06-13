Москва13 июнВести.Южная транспортная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области.
Инцидент произошел сегодня в районе хутора Алешкин Чернышковского района 13 июня.
Воздушное судно совершило жесткую посадку. В результате ЧП есть пострадавший. Его состояние не уточняется.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.