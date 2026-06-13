Москва13 июнВести.В районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
По факту происшествия с воздушным судном ведомство организовало проверку.
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В прокуратуре отметили, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.