Под Волгоградом при жесткой посадке легкомоторного самолета пострадал человек

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области Под Волгоградом при жесткой посадке легкомоторного самолета пострадал человек

Москва13 июн Вести.В районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По факту происшествия с воздушным судном ведомство организовало проверку.

В результате происшествия есть пострадавший говорится в публикации

В прокуратуре отметили, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.