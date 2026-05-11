Москва11 маяВести.На юго-западе Германии произошло столкновение двух небольших воздушных судов. По информации агентства DPA, инцидент обошелся без пострадавших.
Согласно изданию, авария случилась днем в воскресенье на высоте примерно 800 метров над немецким городом Хоккенхайм, который находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В небе столкнулись мотопланер и легкомоторный самолет с винтовым двигателем.
Оба самолета получили незначительные повреждения, пилоты смогли удержать контроль над ними. После инцидента воздушные суда самостоятельно вернулись на аэродромы Шпайера и Хоккенхайма, где благополучно приземлились. В аварии никто не пострадал — ни пилоты, ни пассажир одного из самолетов. Полиция занимается расследованием обстоятельств и причин столкновения.
Ранее, в марте этого года, два пилота погибли при столкновении самолета с пожарной машиной в Нью-Йорке.