ЧП произошло на борту самолета Ryanair, он экстренно сел в Амстердаме

Москва12 мая Вести.Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Варшавы в британский город Лидс, совершил экстренную посадку в Амстердаме из-за объявления чрезвычайной ситуации на борту, сообщает портал Hart van Nederland.

Согласно его данным, борт приземлился в нидерландском аэропорту Схипхол. В настоящее время на летном поле присутствует множество автомобилей спасателей, пожарных машин и карет скорой помощи. Объявлен наивысший уровень реагирования экстренных служб.

Руководство аэропорта пока не предоставило подробностей об инциденте, детали "чрезвычайной ситуации" на борту не раскрываются.

Ранее сообщалось, что два самолета столкнулись в небе над городом Хоккенхайм на юго-западе Германии, обошлось без жертв.