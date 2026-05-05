Самолет ВВС Швеции замечен над Черным морем Flightradar24: самолет ВВС Швеции несколько часов летает над Черным морем

Москва5 мая Вести.Самолет Gulfstream IV военно-воздушных сил Швеции уже на протяжении нескольких часов летает над Черным морем. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

По его информации, воздушное судно вылетело из румынского Бухареста в 09.00, затем кружило в западной части Черного моря. Позже самолета переместился в центральную часть моря.

Как сообщил агентству ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза, самолет находится на высоте чуть более 13 тысяч метров и не пересекает установленные для движения гражданской авиации коридоры, а также не входит в воздушное пространство какой-либо страны.

Ранее стало известно, что разведывательный беспилотник НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем.