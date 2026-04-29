Дрон-разведчик НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

Москва29 апр Вести.Разведывательный беспилотник ВВС Италии, являющейся частью НАТО, подал сигнал бедствия в небе над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с базы на Сицилии около 7 часов утра по московскому времени. Находясь над акваторией Черного моря, дрон подал сигнал бедствия 7600, что означает сбой в радиооборудовании.

После этого БПЛА развернулся и полетел на запад.

Ранее сообщалось, что стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании совершил круговой полет над Черным морем.