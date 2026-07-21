Москва21 июл Вести.Стратегический беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь во время своего полета над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Как отмечается, дрон подал сигнал в небе о сбое связи. По данным источника, БПЛА, который находится под управлением итальянских ВВС, вылетел с военной базы на Сицилии, после чего долетел до Черного моря, где прошел с запада на восток и обратно над нейтральными водами в южной части акватории.

В настоящее время беспилотник находится над нейтральными водами Средиземного моря недалеко от острова Крит, где движется по квадратообразной траектории и при этом подает сигнал о проблемах со связью заявил собеседник агентства

Причины сбоя радиосвязи не уточняются. Источник отметил, что основной из функций данного аппарата является сбор изображений с больших по площади территорий и передача данных в режиме реального времени. В последний раз подобный беспилотник появлялся в небе над Черным морем 17 июля.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовы вложить 40 млрд долларов в производство БПЛА.