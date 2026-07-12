Самолет радиолокационного обнаружения НАТО замечен над Черным морем Самолет радиолокационного обнаружения НАТО кружит над побережьем Черного моря

Москва12 июл Вести.Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, находится в небе над побережьем Черного моря в воздушном пространстве Румынии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолет НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, кружит в настоящее время в районе побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии сказал собеседник агентства

По его данным, воздушное судно взлетело из литовского Шауляя и совершило несколько кругов над центральной частью Румынии, где его также сопровождал принадлежащий США транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135T Stratotanker.

Далее Boeing E-3A направился к побережью, он сейчас продолжает полет по круговой траектории на высоте почти 9 км.

Цель полета не уточняется. Как пояснил источник агентства, оборудование самолета позволяет фиксировать и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии до 400 км.

В начале июля над Черным морем был замечен другой самолет НАТО – Bombardier Challenger 650 Artemis II. Как сообщалось, он также приближался к Калининградской области.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркнул, что НАТО пытается усилить свое присутствие на стратегически важном для России черноморском направлении.