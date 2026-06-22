Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем Самолет-разведчик ВВС США провел патрулирование над акваторией Черного моря

Москва22 июн Вести.Над Черным морем южнее Крыма заметили американский самолет-разведчик, который занимался патрулированием акватории. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Переоборудованный Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II около 8.45 мск поднялся в воздух из румынской Констанцы, подлетел примерно на 140 километров к берегам Грузии, развернулся и продолжил летать по такой траектории.

По состоянию на 16:05 мск разведывательный самолет продолжал выполнять патрульное задание, совершив уже четыре круга.

Воздушное судно было переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета для нужд радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.

Как следует из открытых источников, по заказу Пентагона построили две таких машины, причем вторая была выпущена в конце 2022 года. Обе предназначены прежде всего для перехвата, фиксации и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее второй ARTEMIS II был замечен в районе Калининградской области.