Москва4 июл Вести.Самолет-разведчик Североатлантического альянса Bombardier Challenger 650 Artemis II замечен над Черным морем. Это следует из данных авиационных мониторинговых ресурсов.

Разведчик вылетел с аэродрома в районе румынского города Констанца. Развернулся около границы с Украиной и сейчас находится над нейтральными водами Черного моря, недалеко от побережья Турции.

По данным журналистов, этот самолет, как правило, летает только по будням, а в выходные поднимается в воздух крайне редко. С начала июня полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II над Черным морем фиксировались уже несколько раз. Кроме того, как отмечается, он приближался к Калининградской области.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО предпринимает попытки усилить присутствие на стратегически важном для РФ черноморском направлении.