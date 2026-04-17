Британский самолет-разведчик снова заметили над Черным морем

Москва17 апр Вести.Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС ведет разведку в акватории Черного моря, в районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Вылетев с авиабазы Уоддингтон, борт пересек Европу и вошел в черноморское воздушное пространство с румынской стороны. Маршрут пролегает напротив Севастополя, но не пересекает границы России.

Данный борт регулярно выполняет подобные полеты. Ранее в этом же районе заметили американский самолет-разведчик, который вылетел из румынской Констанцы около 9:00 мск, прошел мимо Крыма, долетел до района российско-грузинской границы, после чего развернулся обратно. Вернувшись к аэродрому вылета, воздушное судно снова направилось в сторону Грузии, делая второй круг над акваторией Черного моря.

Помимо этого, сегодня у украинской границы обнаружили еще один разведывательный самолет НАТО.