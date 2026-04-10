Москва10 апрВести.Над нейтральными водами Черного моря вновь замечен стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании. Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил круговой полет над морем, сообщает ТАСС.
По данным авиадиспетчеров Евросоюза, британский разведывательный самолет вылетел с авиабазы в Уоддингтоне.
Он пролетел над несколькими странами Европы и вышел к акватории Черного моря со стороны подконтрольного болгарским диспетчерам районаописывает его маршрут информационное агентство
При выполнении разведывательного полета по кругу британский самолет держался вдали от воздушных коридоров, используемых для гражданской авиации. В апреле этот Boeing RC-135W Rivet Joint уже кружил над Черным морем в сопровождении американского самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. В начале месяца британский разведывательный самолет также был замечен при выполнении одиночного разведывательного полета над черноморской акваторией.
9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). МИД России пояснил, что российская сторона стремится не просто к перемириям, а к стабильному миру в регионе.