Москва10 апр Вести.Над нейтральными водами Черного моря вновь замечен стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании. Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил круговой полет над морем, сообщает ТАСС.

По данным авиадиспетчеров Евросоюза, британский разведывательный самолет вылетел с авиабазы в Уоддингтоне.

Он пролетел над несколькими странами Европы и вышел к акватории Черного моря со стороны подконтрольного болгарским диспетчерам района описывает его маршрут информационное агентство

При выполнении разведывательного полета по кругу британский самолет держался вдали от воздушных коридоров, используемых для гражданской авиации. В апреле этот Boeing RC-135W Rivet Joint уже кружил над Черным морем в сопровождении американского самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. В начале месяца британский разведывательный самолет также был замечен при выполнении одиночного разведывательного полета над черноморской акваторией.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). МИД России пояснил, что российская сторона стремится не просто к перемириям, а к стабильному миру в регионе.