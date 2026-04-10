Песков: пасхальное перемирие не проговаривалось заранее с Киевом и Вашингтоном

Москва10 апр Вести.Москва не обсуждала объявленное пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации с участниками переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос ТАСС о том, связано ли перемирие по случаю празднования православной Пасхи с возобновлением переговоров и проговаривалось ли оно предварительно с США как посредником в урегулировании или с Украиной.

Нет кратко заявил Песков

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля и отдал приказ об остановке боевых действий на всех направлениях СВО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, заверил, что Украина будет действовать зеркально в контексте временного прекращения огня.