Песков: продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось

Москва9 мая Вести.Продление перемирия между Россией и Украиной после 11 мая пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление лидера США Дональда Трампа о его желании продления режима прекращения огня.

[Заявление] не видели. Перемирие сейчас 9-10-11 [мая], других разговоров не было сказал Песков

Накануне Трамп заявил, что перемирие между Россией и Украиной продлится три дня - 9, 10 и 11 мая.

Президент России Владимир Путин ранее объявил перемирие в зоне СВО в честь Дня Победы. Украинские боевики неоднократно нарушали режим прекращения огня.