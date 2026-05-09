Москва9 маяВести.Продление перемирия между Россией и Украиной после 11 мая пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление лидера США Дональда Трампа о его желании продления режима прекращения огня.
[Заявление] не видели. Перемирие сейчас 9-10-11 [мая], других разговоров не былосказал Песков
Накануне Трамп заявил, что перемирие между Россией и Украиной продлится три дня - 9, 10 и 11 мая.
Президент России Владимир Путин ранее объявил перемирие в зоне СВО в честь Дня Победы. Украинские боевики неоднократно нарушали режим прекращения огня.