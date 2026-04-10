Москва10 апр Вести.Приостановка ударов на время празднования Пасхи носит исключительно гуманитарный характер. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского государства Владимир Путин накануне объявил о приостановке боевых действий с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Песков уточнил, что в Кремле видели заявления украинской стороны о готовности к перемирию.

Оно носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи - это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа, поэтому носит исключительно гуманитарный характер сказал он на брифинге

Песков подчеркнул, что цель Москвы – достичь прочного и устойчивого мира, а не перемирия. По его словам, мир может наступить сразу, как только глава киевского режима Владимир Зеленский примет соответствующее решение.