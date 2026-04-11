Москва11 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов соблюдать пасхальное перемирие.

9 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально написал Зеленский в своем Telegram-канале

Он добавил, что "Пасха должна быть временем тишины и безопасности".

Также Зеленский заявил, что пасхальное перемирие могло бы стать началом реального движения к миру. По его словам, со стороны Киева есть "соответствующее предложение".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО, которое продлится с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

В Кремле подчеркнули, что приостановка ударов на время празднования Пасхи носит "исключительно гуманитарный характер". Москва по-прежнему стремится достичь устойчивого мира, а не перемирия.

В 2025 году Владимир Путин также объявлял о пасхальном перемирии – оно длилось с 18.00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Утром 21 апреля Минобороны РФ сообщило, что с украинской стороны зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.