Масленников: НАТО стремится укрепить свои позиции на черноморском направлении Масленников: НАТО хочет усилить присутствие на черноморском направлении

Москва1 июл Вести.НАТО старается усилить присутствие на стратегически важном для России черноморском направлении. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По мнению дипломата, Североатлантический альянс выстраивает свою активность так, чтобы генерировать угрозы для безопасности нашей страны, передает РИА Новости.

Нацелена (деятельность НАТО – прим. ред​​​.) прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие сказал Масленников

30 июня страны НАТО начали масштабные военно-морские учения Breeze ("Бриз") в Черном море, которые продлятся в течение месяца. Учения проходят под руководством военно-морского флота Болгарии. Точное количество и состав участников учений не раскрывается.