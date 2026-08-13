Москва13 авг Вести.Страны НАТО и Евросоюза искусственно повышают напряженность в Балтийском регионе, Россия учитывает связанные с этим риски при военном планировании. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил на IV форуме "Арктика — регионы".

По словам дипломата, ранее Балтийский регион считался одним из наиболее спокойных в Европе, однако теперь ситуация изменилась, выросла угроза различных инцидентов.

Мы видим, как страны НАТО и ЕС искусственно нагнетают напряженность, возрастает угроза инцидентов, в том числе непреднамеренных сказал Грушко

Замминистра иностранных дел отметил, что, по оценке российской стороны, в Балтийском регионе угроза серьезного конфликта сейчас наиболее высока. Он также подчеркнул, что Москва рассматривает происходящее как реальность, которую необходимо учитывать при военном планировании, что РФ и делает.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страны Прибалтики главными беспредельщиками, которые натравливают Запад на Россию.