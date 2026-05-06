МИД: действия НАТО и ЕС на Балтике создают риски для судоходства

Москва6 мая Вести.НАТО и Евросоюз (ЕС) своими действиями превращают Балтийское море в зону конфронтации, что создает значительные риски для судоходства, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов в интервью РИА Новости.

Долгое время Балтийское море представляло собой зону взаимовыгодного сотрудничества между странами региона​​​, являлось значимой европейской транспортной артерией, играло роль связующего звена для внутренних и международных логистических цепочек, отметил Булатов.

Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории приводит РИА Новости слова Булатова

По его мнению, в балтийском регионе сохраняется вероятность происшествий, связанных с преднамеренным повреждением подводной инфраструктуры.