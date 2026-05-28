В ФСБ заявили о расширении практики ограничений для торговых судов на Балтике

Москва28 мая Вести.Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил о росте давления стран НАТО на гражданское судоходство в Балтийском регионе. По его словам, подобная практика по ограничению свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты, действительно расширяется.

Кулишов подчеркнул, что западные страны пытаются создать искусственные ограничения на морскую экономическую деятельность РФ. Основным инструментом давления стали обвинения в использовании "теневого флота", которые служат поводом для остановки, осмотра и задержания судов.

Глава Погранслужбы также предупредил, что попытки Таллина и Хельсинки изменить границы территориальных вод прямо противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.