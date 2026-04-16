Москва16 апр Вести.Стремление стран НАТО милитаризировать Украину и сделать Балтику "внутренним морем" Североатлантического альянса направлено на закрытие доступа России к этому региону, заявил Владимир Соловьёв, сообщает информационная служба "Вести".

По мнению Соловьёва, это прямая опасность для России, и он предлагает не дожидаться исполнения угроз стран НАТО.

Нас начинают пугать и у меня есть очень простое предложение: у нас есть Калининград. На территории Калининграда немало старинных крепостей, у которых гигантские подземелья. Что нам мешает тихо и спокойно поработать и создать там мощнейшее производство "БЭКов" и, используя базы балтийского побережья, там разные косы, полностью закрыть Балтику. Мы же можем блокаду Балтики сделать так, что ни один корабль без нашего разрешения вообще не сможет передвигаться. Поэтому, если они думают, что они могут закрыть для нас Балтику, то это мы можем для них закрыть Балтику и сделать так, что они никогда вообще не смогут заниматься судоходством на Балтике также, как и на северных морях. Если они собираются хамить, им предстоит узнать, что такое гнев русского народа и им это не понравится заявил Соловьев

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский посетив Норвегию, подписал с премьер-министром страны Йонас Гар Стёре декларацию об оборонном партнерстве. Норвегия выделит более 500 миллионов долларов для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО. По его словам, Балтику можно считать внутренним морем Североатлантического альянса в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.