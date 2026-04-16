Москва16 апр Вести.Новый военный блок, который формируется в Европе с участием Украины, уже не нуждается в НАТО, и это создает угрозу для России, заявил заслуженный юрист РФ, адвокат Павел Астахов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его мнению, визит главы киевского режима в Норвегию – начало колоссальной и очень быстрой милитаризации стран Скандинавии.

Новый военный блок уже формируется в Европе с участием Украины. Им не нужно НАТО сегодня. Вот этот визит [главы киевского режима Владимира Зеленского] в Норвегию — это не тема списанных F-16. Сегодня на наших глазах происходит колоссальная и очень быстрая милитаризация Скандинавии...Сегодня создается реальная угроза нашему Северному флоту, а это самый мощный флот в мире на самом деле, потому что там ядерные подводные лодки, по сути - это ядерный арсенал наш. Причем создается, смотрите как: Балтику они хотят сделать внутренним морем НАТО, как они говорят, а северные моря (Баренцево, Карское) будут в сфере досягаемости норвежских специальных средств, которые там формируются. И уже Зеленский проговаривается, что они там создают заводы по производству беспилотников, потому что у них есть опыт разблокирования, как он сказал, Черного моря. И теперь то же самое они хотят и в северных морях творить предупредил Астахов

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что стремление стран НАТО милитаризировать Украину и сделать Балтику "внутренним морем" Североатлантического альянса направлено на закрытие доступа России к этому региону - это прямая опасность для России, и он предлагает не дожидаться исполнения угроз стран НАТО, а упредить их стремления.