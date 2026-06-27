МИД РФ обвинил ЕС и НАТО в раскачивании ситуации на Ближнем Востоке и Балканах МИД РФ: Запад провоцирует войны на Ближнем Востоке и Балканах

Москва27 июн Вести.Коллективный Запад провоцирует конфликты в разных регионах мира: его представители уже довели Ближний Восток "до грани масштабной войны", а теперь принялись расшатывать обстановку на Балканах. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС в кулуарах экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Они спровоцировали кризис в Восточной Европе, на Украине, раскачивают Балканы, поставили на грань масштабной войны Ближний Восток. Мы все видим, какие трагические события там происходят подчеркнул Трофимов

По словам дипломата, государства Евросоюза и Североатлантического альянса в своих интересах разжигают конфликты на всех участках Евразийского континента, стремясь сделать его площадкой геополитического противоборства. Главную цель такой линии он усматривает в сдерживании конкурентов.

Разговор о безопасности может быть долгим. Какие существуют угрозы? Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов отметил он

Трофимов добавил, что страны ЕС намеренно расшатывают ситуацию в Центральной, Южной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Евразии. Отдельно он остановился на Арктике: "Милитаризируется даже Арктика. НАТО туда пытается зайти со всеми своими инструментами". Все это, по его словам, "идет в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предостерег от прямого столкновения между НАТО и Россией, отметив, что подобный сценарий способен стремительно перерасти в обмен ядерными ударами. Министр также указывал, что Европа оказывает поддержку киевскому режиму, а потому не может выступать беспристрастным участником возможных переговоров.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, исход во многом зависит от воли нескольких ключевых фигур, а нынешняя нестабильность в мире обусловлена человеческим фактором.