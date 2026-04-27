Грушко рассказал, что Запад ведет войну на Балканах против РФ Грушко: Запад ведет на Балканах войну против России

Москва27 апр Вести.Запад ведет войну на Балканах против России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что действия западных партнеров всегда направлены на разобщение государств.

И, конечно, мы видим, что они пытаются вбить клин в отношения между Сербией и Республикой Сербской, добиться разъединения сербского народа. Эта линия продолжается, поскольку они исходят из того, что по частям они могут легче обеспечить свой полный стопроцентный контроль над Балканами. И что нас, конечно, беспокоит, поскольку Запад развязал гибридную войну против Российской Федерации с горячим таким театром военных действий на Украине, но на самом деле он и многие другие регионы объявил зонами, где Россию надо сдерживать, и Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну отметил Грушко в интервью

По его словам, на Западе забивают головы безумными совершенно идеологемами о том, что если Россия будет на Балканах, то настанет конец Евросоюза.

Ну а что произойдет? Ну, столетиями была Россия на Балканах и будет оставаться. Ну все, как бы, историю не изменить, географию не изменить, симпатии не изменить, традиции не изменить добавил политик

Ранее он также сообщал, что Запад на Балканах ведет психологическую войну против РФ.