Москва27 апр Вести.Историческое сотрудничество между народами России и Сербии – ключевой фактор поддерживания стабильности на Балканах. Об этом в интервью с ИС "Вести" поделился заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Также он отметил, что, когда идет речь о многополярном мире, это означает, что он должен существовать еще и в региональном масштабе без войн и конфликтов.

Более того, мы убеждены, что вот это вот историческое сотрудничество между сербским народом и российским народом — это ключевой, один из ключевых факторов поддержания стабильности на Балканах. И когда говорят о многополярном, многополюсном мире, это означает, что он не только должен существовать в глобальном масштабе, он должен существовать в региональном масштабе, где разные традиции, разные интересы, но тем не менее они должны быть реализованы таким образом, чтобы не ущемлялись интересы других, а самое главное, чтобы это не приводило к войнам и конфликтам. И именно в этом мы и видим смысл вот развития добрососедских отношений и с сербами, и со всеми другими государствами, которые присутствуют вот в этом регионе, называемом Балканами выразил свое мнение он

Ранее Грушко заявлял, что Запад на Балканах ведет психологическую войну против России. По его словам, Запад развязал гибридную войну против РФ с "горячим театром" военных действий на Украине.