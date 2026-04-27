Делегация РФ рассказала в Бане-Луке об инициативе Путина о безопасности Грушко: делегация РФ рассказала в Бане-Луке об инициативе Путина о безопасности

Москва27 апр Вести.Делегация РФ рассказала в Бане-Луке об инициативе президента России Владимира Путина о безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, инициатива российского президента может стать хорошей основой для формирования евразийской безопасности.

Мы привлекли внимание к инициативе нашего президента о формировании евразийской безопасности, которая, с нашей точки зрения, открывает реальный путь объединения усилий всех, кто готов следовать принципам невмешательства во внутренние дела, кто готов реально уважать принцип неделимости безопасности, который предполагает, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, что ни одна группа государств, ни одно государство не имеет права на доминирование, не будет к этому стремиться. И вот на этой основе, конечно, мы готовы работать над тем, чтобы наш великий евразийский континент с четырьмя цивилизациями обрел более или менее понятную структуру, которая обеспечивала гармонию интересов всех и создавала рамки для процветания, мирного существования на основе уважения идентичности, ценностей, еще раз подчеркну, невмешательства во внутренние дела, и создавала такую атмосферу, когда мирное развитие становилось бы главным инструментом вообще движения вперед рассказал Грушко в интервью

Ранее он также заявил, что сотрудничество РФ и Сербии – ключевой фактор стабильности на Балканах.