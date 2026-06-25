Путин обсудил с СБ РФ обеспечение внутренней безопасности в стране

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности Путин обсудил с СБ РФ обеспечение внутренней безопасности в стране

Москва25 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также отношения с ближайшими соседями.

У нас два вопроса сегодня: один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности, а второй — наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями сказал он

Обсуждение президент предложил начать с вопросов внутренней повестки. Докладчиками выступили глава ФСБ России Александр Бортников и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Совбеза, а также ряд рабочих непубличных встреч главы государства, которые пройдут 25 июня.

23 июня Путин сообщил, что РФ может дать ответ на любые угрозы, а также будет продолжать бороться с терроризмом, криминалом и коррупцией, обеспечивать законность и порядок, защищать интересы граждан.