Путин обсудил с членами СБ РФ политику в АТР Путин провел совещание с членами Совбеза, где обсудил политику в АТР

Москва17 июл Вести.Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членам Совета безопасности и обсудил с ними приоритеты политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на азиатско-тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имею в виду и вектор наших экономических интересов и политических. Многое сделано за последнее время. И я попросил Сергея Викторовича сегодня доложить нам то, как видит министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами сказал президент, открывая совещание

Участие в нем также приняли глава кабмина Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МО, МВД и ФСБ Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев и Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.