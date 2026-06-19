Путин обсудил с членами СБ РФ одно из направлений вешней политики

Путин провел совещание с Совбезом, обсуждали одно направление внешней политики Путин обсудил с членами СБ РФ одно из направлений вешней политики

Москва19 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Совбезом, обсуждали одно из направлений внешней политики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Других подробностей о предмете обсуждения не приводится.

С докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел Сергей Лавров говорится в сообщении

Уточняется, что в совещании приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.