Москва19 июнВести.Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Совбезом, обсуждали одно из направлений внешней политики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Других подробностей о предмете обсуждения не приводится.
С докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел Сергей Лавровговорится в сообщении
Уточняется, что в совещании приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.