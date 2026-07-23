Москва23 июлВести.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании обсудил с членами Совбеза работу предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска новых и модернизированных образцов вооружений, военной и специальной техники.
Он отметил, что Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает сырье для вооружений.
Об этом сегодня и поговоримсказал Путин
На предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.