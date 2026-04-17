Темой совещания Путина с членами Совбеза РФ стало взаимодействие со странами СНГ Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы взаимодействия со странами СНГ

Москва17 апр Вести.Президент России Владимир Путин в пятницу начал совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, отметив, что будут обсуждаться вопросы взаимодействия со странами Содружества независимых государств (СНГ).

Глава государства сообщил, что на протяжении десятилетий у России складывались особые отношения со всеми странами СНГ, в том числе в гуманитарной сфере.

Мы обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся в принципе на постоянной основе. Это взаимодействие с нашими ближайшими соседями – со странами СНГ... У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении: много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях, представляющих первостепенное значение сказал российский лидер

Затем Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.