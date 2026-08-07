Москва7 авгВести.Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное дополнительным мерам антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.
Открывая заседание, глава государства сообщил, что основной темой встречи станет совершенствование мер по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры.
У нас сегодня тема дополнительных мер по совершенствованию мероприятий антитеррористической защищенности объектов инфраструктурысказал Путин
С докладом по этому вопросу выступил директор ФСБ России Александр Бортников.
В начале июля совещание с членами Совбеза РФ было посвящено вызовам информационной безопасности.