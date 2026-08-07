Путин провел совещание Совбеза по защите объектов инфраструктуры Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты объектов

Москва7 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное дополнительным мерам антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.

Открывая заседание, глава государства сообщил, что основной темой встречи станет совершенствование мер по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры.

У нас сегодня тема дополнительных мер по совершенствованию мероприятий антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры сказал Путин

С докладом по этому вопросу выступил директор ФСБ России Александр Бортников.

В начале июля совещание с членами Совбеза РФ было посвящено вызовам информационной безопасности.