Москва27 апр Вести.В России ценят то, что Сербия не вводила никаких санкций, в отличие от других стран Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Они не присоединились к санкциям против России. Можно представить, какое давление оказывается на них в этой связи. Поэтому мы все это тоже видим и оцениваем сказал он

Несмотря на то, что Сербия настроена на сближение с Евросоюзом, страна продолжает поддерживать партнерские проекты с Россией, добавил Грушко.

Позиция сербского руководства более чем ясна, и мы ценим эту принципиальную позицию – "нет НАТО". Да, на сегодняшний день Сербия стоит на евродорожке. Это ее выбор, но с другой стороны, двигаясь в сторону сближения с Евросоюзом, тем не менее наши сербские коллеги выполняют все те договоренности, которые мы достигаем. У нас последовательно реализуются экономические проекты, у нас очень хорошие контакты в сфере образования. Наше сотрудничество продолжает развиваться поступательно, несмотря на те препоны, которые создаются на этом пути. И понятно, что движение вперед невозможно без того, чтобы не только Российская Федерация, но и сербское руководство не проявляло политическую волю к этому добавил замминистра

Ранее Грушко отметил, что историческое сотрудничество между народами России и Сербии является ключевым фактором поддерживания стабильности на Балканах.