Москва25 апр Вести.Сербия сохраняет дружественную юрисдикцию по отношению к России и является логистически удобной страной для российских предпринимателей. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью ИС "Вести".

Решетников отметил важность взаимной работы между представителями малого и среднего бизнеса в России и Сербии.

Потому что и сербские компании активно интересуются и участвуют в российской экономике, присутствуют на российском рынке. Но и важно, чтобы российские компании тоже заинтересованы здесь в инвестициях в Сербии — все-таки это очень логистически удобная, очень дружелюбная юрисдикция и для инвестиций, и для работы на третьи страны. А так глядишь, приезжаем совсем с диаметрально разными позициями — шаг за шагом сближаем- сближаем, постепенно выходим на необходимые договоренности. И плюс у нас всегда есть такая тяжелая артиллерия в виде президентов наших стран, которые все вопросы держат на контроле, очень глубоко в повестке сказал министр

Накануне Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год. Документ был подписан в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.