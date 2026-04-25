Москва25 апрВести.Россия и Сербия очень интенсивно ведут переговоры по многим направлениям в последнее время. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью ИС "Вести".
По его словам, стороны ищут пути решения проблем, которые создаются извне.
Мы действительно очень интенсивно в последнее время ведем переговоры по многим направлениям, по линии ведомств, открываем новые те самые направления взаимодействия, договариваемся, ищем пути решения тех проблем, которые нам тут вокруг создаютсясообщил министр
Накануне Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год. Документ был принят в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.