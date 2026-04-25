РФ и Сербия активно ведут переговоры по многим направлениям, заявил Решетников Решетников: РФ и Сербия интенсивно ведут переговоры по многим направлениям

Москва25 апр Вести.Россия и Сербия очень интенсивно ведут переговоры по многим направлениям в последнее время. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, стороны ищут пути решения проблем, которые создаются извне.

Мы действительно очень интенсивно в последнее время ведем переговоры по многим направлениям, по линии ведомств, открываем новые те самые направления взаимодействия, договариваемся, ищем пути решения тех проблем, которые нам тут вокруг создаются сообщил министр

Накануне Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год. Документ был принят в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.