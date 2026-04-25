Сербия планирует поставлять свои вина в Россию Министр Попович заявил о перспективах экспорта вин из Сербии в РФ

Москва25 апр Вести.Сербия планирует экспортировать свои вина в Россию. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

По его словам, недавно состоялся визит крупной делегации агропромышленного комплекса из РФ, на которой стороны обсуждали экспорт вин.

Разговаривали об экспорте вин в Российскую Федерацию. Сейчас очень хороший момент. Сербия не имеет таможенной пошлины. Мы единственная европейская страна, которая все, что экспортирует в Российскую Федерацию, экспортирует без таможенных пошлин. И все, что принимаем из России, идет в Сербию без таможенных пошлин. Поэтому для наших промышленников очень большой потенциал в будущем сказал Попович

Ранее он сообщил, что Сербия и Россия в рамках программы сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год намерены развивать связи в сфере энергетики и сельского хозяйства.