Сербия планирует за пять лет вернуть товарооборот с РФ на уровень 2022 года

Сербский министр сообщил о планах довести товарооборот с РФ до уровня 2022 года Сербия планирует за пять лет вернуть товарооборот с РФ на уровень 2022 года

Москва4 июн Вести.Сербия планирует в течение пяти лет достигнуть того уровня товарооборота с Россией, который был в 2022 году. Об этом министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, на сегодняшний день товарооборот двух стран составляет 2,4 миллиарда долларов США.

Но я уверен за вот этим всеми документами, которые подписали и сделали дорожные карты, что мы в течение пяти лет достигнем товарооборота, который был в 2022 году. Конечно, много проблем началось после 2022 года: сложные логистические схемы, санкции, препятствия нашему товарообороту. Европейцы не радуются этому, что Сербия – единственная страна, которая не ввела санкции [против] Российской Федерации сообщил Попович

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Европейский союз всегда оказывал давление на Сербию, а с началом специальной военной операции на Украине оно только усилилось.