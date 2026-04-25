Москва25 апр Вести.В Сербии скоро откроется предприятие по производству российских медикаментов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Министр отметил, что сербы очень доверяют российским ученым и врачам, и медицина РФ популярна в стране уже десятки лет.

Мы хотим иметь и ваши медикаменты. Скоро будет открыто производство русских медикаментов здесь, в Сербии, а также разговаривали о самых современных инновационных вакцинах. Как раз недавно была встреча нашего руководства, президента Республики и правительства с руководством Института Герцена, с руководством института Гамалеи, с вашим министром здравоохранения. Говорим действительно о поставках самых современных инновационных вакцин против онкологических болезней сообщил Попович

Ранее Сербия и Россия в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год.