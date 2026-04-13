Москва13 апр Вести.Сербия рассчитывает получить часть российских инновационных препаратов в рамках сотрудничества в сфере онкологии. Об этом следует из заявления сербского лидера Александра Вучича, сделанного в эфире Радио и телевидения Сербии.

Мы сотрудничаем с российской стороной и были бы весьма благодарны, если ... сможем получить часть лекарств, которые будут использоваться у нас сказал Вучич

Он выразил мнение, что в этом случае в Сербии смогли бы оказать значительную помощь онкобольным. Вучич добавил, что работа в этом направлении продолжится, и вскоре будет озвучена вся необходимая технологическая информация.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что Россия и Сербия готовятся к применению новейших российских разработок в сфере онкологии. В Сербии начали проработку соглашения о сотрудничестве с профильными ведомствами РФ.

Летом прошлого года в России сообщили о разработке передовых препаратов против неоперабельных опухолей.