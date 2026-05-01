Вучич прокомментировал слухи о создании ядерной бомбы в Сербии Вучич назвал глупостью сообщения о создании ядерной бомбы в Сербии

Москва1 мая Вести.Предположения СМИ о якобы планах по созданию ядерной бомбы в Сербии являются полной глупостью. Об этом заявил журналистам президент республики Александр Вучич.

Вучича попросили прокомментировать публикацию боснийского издания Slobodna Bosna, в которой утверждается, что Россия и Сербия якобы "что-то задумали" в области ядерного оружия.

На этот вопрос мне настолько глупо отвечать, что нет слов. Мы пытаемся с несколькими хорошими специалистами в [Институте ядерных наук] "Винче" заниматься проблемами фармакологии, а они, наверное, думают, что кто-то создает ядерную бомбу сказал политик, его слова приводит РИА Новости

Сербский президент посетовал на то, что "в мире много сумасшедших, а соцсети это распространяют".

В четверг госкорпорация "Росатом" проинформировала о поставке радиоактивных изотопов в Сербию. Отмечалось, что контракт с Институтом ядерных наук "Винча" предполагает и возврат отработавших изделий.